Эксперт предупредил о возможных диверсиях против российских учителей IT-эксперт Геллер предупредил о возможной утечке данных российских учителей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трудно выяснить, почему участились попытки аферистов получить данные российских врачей и учителей, возможно, планируется какая-то целенаправленная утечка данных или диверсия, рассказал NEWS.ru IT-эксперт, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер. По его словам, новые уловки аферистов могут привести к серьезным проблемам и расколу в обществе.

Трудно выяснить, почему участились попытки аферистов получить данные именно врачей и учителей. Возможно, планируется какая-то целенаправленная утечка, диверсия, потому что эти группы социально важные для нашей страны. И если они оказываются под каким-либо ударом, то это влечет раскол в обществе, переживания, тревогу. Учителя хранят данные о наших детях, с врачами все еще понятнее. И возникает вопрос: если их данные не защищаются должным образом, то чего стоит ожидать другим группам населения? — рассказал Геллер.

IT-эксперт предположил, что мошенники таким образом пытаются психологически воздействовать на россиян. Ведь данные учителей серьезно оберегают, и доступ к ним получить сложнее.

Возможно, мошенники рассчитывают на такой психологический эффект. Считается, что данные учителей оберегаются с большей степенью безопасности и доступ к ним получить сложнее. И может, поэтому удар по ним будет ощущаться ударом по всем. Ранее уже был подобный случай, когда были раскрыты данные правоохранительных органов. То есть кто где участвовал и так далее. И это было болезненно для общества, — добавил Геллер.

Ранее управление ФСБ России по Москве и Московской области предупредило о росте фактов мошенничества, направленного на получение персональных данных и конфиденциальной информации сотрудников госучреждений с целью дальнейшего хищения денег. При этом аферисты пишут медицинским работникам и учителям и представляются сотрудниками правоохранительных органов.