Эксперт предсказал самые популярные товары при параллельном импорте в РФ Эксперт Баландина: при параллельном импорте будут востребованы одежда и обувь

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Самыми популярными в России товарами при параллельном импорте будут одежда, обувь и бытовая электроника, предположила старший научный сотрудник центра региональной политики института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Галина Баландина. Однако свободно импортировать автомобили в страну по такой же схеме не получится, пишет РИАМО.

Наибольшим спросом, вероятно, будут пользоваться потребительские товары: одежда и обувь, запасные части для автомобилей, бытовая техника и электроника. Для промышленного сектора параллельный импорт тоже востребован, но для каждого сектора это могут быть разные потребности, — пояснила эксперт.

Баландина объяснила, почему могут возникнуть проблемы со импортом автомобилей. По ее словам, без согласия изготовителя ввоз в страну автомобилей в коммерческих масштабах невозможен в силу требований Технического регламента. Физлица же могут приобретать автотранспорт без соблюдения этих требований, но может потребоваться доплата таможенных платежей.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что российским производителям надо готовиться к возможной отмене механизма параллельного импорта. По его словам, эта временная мера будет не нужна после насыщения рынка аналогичной российской продукцией.