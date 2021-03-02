Эксперт отправил депутата Рады к психиатру после призыва захватить Крым

Любая попытка Украины военным путём захватить Крым обречена на провал. Такое мнение высказал российский военный эксперт Игорь Коротченко.
Специалист прокомментировал призывы экс-депутата Верховной рады Украины Татьяны Черновол к возврату полуострова в состав Украины силовым путём. По словам парламентария, Киев должен быть готов к этому в «любой момент».
Как отметил военный эксперт, высказывания Черновол должен оценивать психиатр. Воспринимать подобные вещи всерьёз нет никакого смысла.
Крым является неотъемлемой частью России. Нападение на полуостров — это нападение на РФ. Любая страна, совершившая подобные действия, обрекает себя на уничтожение, — цитирует Коротченко РИА Новости.
Как ранее передавал NEWS.ru, призывы экс-депутата Верховной рады Украины Татьяны Черновол к возврату полуострова в состав Украины силовым путём назвали безумием. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель считает, что киевские власти и так втянули свою страну в войну, теперь им понадобился ещё и Крым.