Эксперт отправил депутата Рады к психиатру после призыва захватить Крым

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Бывшая жена экс-футболиста петербургского «Зенита» Андрея Аршавина Алиса попала в реанимацию из-за острого панкреатита. После операции она пробыла в коме четыре дня. Женщина призналась, что её состояние оставляет желать лучшего.

Алиса Аршавина уже больше года страдает от тяжёлой болезни. В 2020-м у женщины диагностировали аутоиммунный некроз. Недуг привёл к тому, что её лицо оказалось обезображено, а нос и челюсть разрушены....