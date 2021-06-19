Эксперт предрёк начало спада по заболеваемости коронавирусом

https://static.news.ru/photo/5d6b5a62-d23d-11eb-a025-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пик заболеваемости COVID-19 в России будет достигнут в течение трёх недель. Спад заболеваемости возможен через два месяца, рассказал РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Эксперт готовит прогнозы, исходя из данных карты регионов РФ по заражениям смертоносной инфекцией. Регионы разделены на четыре группы в зависимости от индекса распространения: «зелёные», в которых показатель распространения меньше 0,9 (позитивный), «светло-жёлтые» — 0,9–1,0 (стабильный), «оранжевые» — 1,0–1,1 (удовлетворительный) и «красные» — 1,1–1,2 (отрицательный — неудовлетворительный).

Тавадян подчеркнул, что ситуация с коронавирусом серьёзно ухудшилась по всей стране. Так, в «зелёной» зоне присутствуют только Ингушетия и Якутия. Самая сложная обстановка с индексом распространения, превышающим 1,2, наблюдается в 13 регионах, среди которых Москве, Костромская область, Хабаровский край, Тува и Подмосковье.

Считаю, что через 1–3 недели заболеваемость достигнет пика и выйдет на плато, понижение следует ожидать не ранее, чем через два месяца. К сожалению, видно, что в эту волну вирус распространяется быстрее, — пояснил учёный.

Он предполагает, что следующий всплеск возможен в конце года. Однако его сроки могут измениться, если увеличатся темпы вакцинации и возрастёт число россиян, переболевших смертоносной инфекцией.

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