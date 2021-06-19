Эксперт предрёк начало спада по заболеваемости коронавирусом

Пик заболеваемости COVID-19 в России будет достигнут в течение трёх недель. Спад заболеваемости возможен через два месяца, рассказал РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
Эксперт
Тавадян подчеркнул, что ситуация с коронавирусом серьёзно ухудшилась по всей стране. Так, в «зелёной» зоне присутствуют только Ингушетия и Якутия. Самая сложная обстановка с индексом распространения, превышающим 1,2, наблюдается в 13 регионах, среди которых Москве, Костромская область, Хабаровский край, Тува и Подмосковье.
Считаю, что через 1–3 недели заболеваемость достигнет пика и выйдет на плато, понижение следует ожидать не ранее, чем через два месяца. К сожалению, видно, что в эту волну вирус распространяется быстрее, — пояснил учёный.
Он предполагает, что следующий всплеск возможен в конце года. Однако его сроки могут измениться, если увеличатся темпы вакцинации и возрастёт число россиян, переболевших смертоносной инфекцией.
Ранее стало известно, что коронавирус начал действовать более агрессивно и непредсказуемо. Об изменении тактики смертоносной инфекции рассказала врач-инфекционист Светлана Малиновская. Она добавила, что сейчас при поступлении пациентов врачам ориентироваться приходится по ситуации, поскольку старые алгоритмы уже не работают.