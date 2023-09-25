Пиарщик предположил, что сторис в Telegram принесут Дурову огромные доходы Управляющий партнер пиар-агентства Терехов: сторис в Telegram обогатят Дурова

Фото: Pavel Durov/Instagram.com/Global Look Press

Сложная система доступа каналов к сторис в Telegram нужна была Павлу Дурову и его команде для того, чтобы заработать на мессенджере побольше денег, сообщил NEWS.ru управляющий партнер агентства, занимающегося пиаром в социальных сетях, Денис Терехов. По его словам, новая функция заставляет пользователей покупать премиум-подписку.

Сейчас Telegram — это самый продвинутый мессенджер с понятной системой монетизации. Это премиум-аккаунты, которые дают пользователям маленькие радости и стимулируют других людей уговаривать своих друзей заводить эти самые премиум-аккаунты. Мне кажется, что таким образом Дуров пытается заставить каждого человека подписаться на премиум хотя бы ненадолго, — говорит Денис Терехов.

Еще одной причиной для запуска такой сложной системы публикации сторис, по его мнению, может быть борьба с накрутками подписчиков в Telegram-каналах: Павел Дуров заставляет каждый день подтверждать свою авторитетность.

Действительно, очень сложно представить, что кто-то создаст армию ботов для подобного голосования, оплатив столько премиум-аккаунтов в Telegram, — добавил Терехов.

Сейчас для запуска сторис в Telegram-канале нужно набрать 0,1% голосов от общего числа подписчиков.

Ранее cуд в Москве впервые оштрафовал мессенджер Telegram на 50 тысяч рублей за отказ локализовать данные в России. Причиной судебных разбирательств стала жалоба гражданки РФ, которая требовала удалить ее личные данные из Telegram-канала «Антигост». Она посчитала, что опубликованная информация порочит ее честь и достоинство.