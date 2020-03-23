https://static.news.ru/photo/4cc1e46c-6cfc-11ea-b8dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Профессор Чикагского университета Константин Сонин предложил в качестве варианта поддержки населения России в период пандемии выплатить всем гражданам по десять тысяч рублей.

По мнению специалиста, всего на единовременную выплату потребовалось бы 1–1,5 трлн рублей бюджетных денег. Средства на антикризисные траты можно было бы взять в Фонде национального благосостояния (ФНБ), в котором к февралю 2020 года было накоплено уже более 8 трлн рублей.

Похожие меры поддержки граждан принял ряд азиатских государств, а власти США в настоящее время обсуждают возможность выплаты каждому взрослому жителю страны вне зависимости от его дохода по 1000 и более долларов.

Как пишет издание «Медуза», в России Центробанк уже выступил против такой инициативы. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, в прямых выплатах гражданам нет необходимости, поскольку у правительства и её банка достаточно обычных инструментов для поддержания экономики и нуждающейся части населения.

Теперь часть средств ФНБ пойдёт на покрытие дефицита бюджета, образовавшегося из-за падения цен на нефть, и поддержание курса рубля.

Ранее NEWS.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин распорядился выплатить пожилым и хронически больным людям единовременную материальную помощь в размере четырёх тысяч рублей.