https://static.news.ru/photo/591d137e-2343-11ea-afbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Статистика, говорящая о влиянии на безопасность дорожного движения нештрафуемых порогов превышения скорости, отсутствует. Кроме того, крайне трудно определить эффективность подобных мер, рассказал NEWS.ru глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

Нигде на планете нет чёткого требования, каким именно должен быть порог: 20, 10 или 5 километров в час. Если власти хотят снизить количество ДТП или уменьшить смертность — необходимо «замедлить» трафик. Чтобы автомобиль ехал на определённом участке не быстрее 40 км/ч, значит, необходимо поставить ограничение в 20 км/ч, считает эксперт.

Я предлагаю снизить до 50–40 км/ч. У вас будет тот же эффект, но при этом вы дадите возможность автовладельцам, которые, естественно, все двигаются с разной скоростью, двигаться со скоростью максимально разрешённой, — уверен Канаев.

Идею о понижении нештрафуемого порога скорости с 20 километров в час до 10 «хоронить» пока рано. Сейчас рассматриваются несколько вариантов, как это можно сделать, рассказал зампредседателя правительства Максим Акимов.

По его словам, возглавляемая им комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения поддержала необходимость в перспективе всё-таки снизить ненаказуемый лимит. Среди обсуждаемых мер — делегирование полномочий по снижению порога превышения скорости на региональный уровень либо поэтапное введение ограничений в режиме пилотных зон.

Сейчас в России административная ответственность наступает после превышения скорости на 20 км/ч и более, писал NEWS.ru.