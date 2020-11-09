Эксперт посоветовал скорректировать измерение температуры в холодную погоду

https://static.news.ru/photo/c18d6498-2281-11eb-ab30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Принцип измерения температуры в общественных местах в связи с наступлением холодного времени года стоит слегка скорректировать, считает глава совета директоров российской инжиниринговой компании Иван Андриевский.

Он отметил, что регулярные измерения температуры бесконтактным способом — с помощью лазерных термометров и телевизоров — очень важный механизм сдерживания пандемии коронавируса, однако из-за приближения зимы точность таких измерений падает.

Как тепловизор, так и лазерный градусник надо перенастроить. Это не сложно, но нужно вносить поправку в методику измерения. Надо понимать, что если тепловизор или лазерный термометр после входа с холодного воздуха дают результат 36,6, то, скорее всего, у человека температура на градус выше. Это уже 37,6 градусов, — рассказал эксперт радио Sputnik.

Чтобы получить более точный результат, специалист советует делать повторный замер температуры спустя 3-5 минут после того как человек вошёл в помещение. Особенное внимание он предложил обращать на тех, чья температура при входе с улицы составляется около 36,9 или 37 градусов.

Так мы добьемся истинного измерения без погрешности, — подчеркнул Андриевский.

Ранее NEWS.ru писал, что сухой воздух из-за работающих зимой батарей и обогревателей, по мнению экспертов, повышает риск заражения коронавирусом.