Эксперт посоветовал отказаться от покупок продуктов под марками магазинов

https://static.news.ru/photo/444525ba-289f-11eb-b54a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель Санкт-Петербургской общественной организации потребителей «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий рассказал, какой способ сэкономить на новогоднем столе нежелателен.

По его словам, не стоит обращать внимание на продукты под марками крупных сетевых магазинов.

Остерегайтесь покупать продукты под частными марками торговых сетей. Частная марка — это такой компромисс между ценой и качеством, — отметил он.

Вишневецкий пояснил, что торговая сеть сама заказывает изготовителю продукцию и диктует параметры качества. Как правило, они ниже, чем у ГОСТа. Эксперт призвал помнить, что изготовитель товара по низкой цене был вынужден вписаться в те рамки, которые ему поставила сеть. Он подчеркнул, что часто в таких продуктах используется сырьё низкого качества, передают «Невские новости».

Ранее NEWS.ru писал, что Роскачество по итогам проверки слабосолёного филе сёмги в ломтиках обнаружило листерии и кишечную палочку в образцах пяти торговых марок.

Эксперты напомнили, что наличие в продуктах неблагоприятной патогенной микрофлоры может являться причиной кишечных расстройств и различных заболеваний. При выборе слабосолёной сёмги следует учитывать, что ломтики должны быть без разрывов, однородного цвета, не иметь цветовых разводов, жёлтых пятен и признаков окисления, а в упаковке обязательно должен быть вакуум.