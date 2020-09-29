Эксперты порекомендовали родителям не перегружать детей учёбой на каникулах

https://static.news.ru/photo/055c14fc-025d-11eb-8022-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Родителям не стоит самим нагружать детей учёбой во время двухнедельных каникул, считают эксперты.

Если продолжать во время каникул заниматься обучением детей, особенно самодеятельно, то это ни к чему хорошему не приведёт. Если в школах объявлены каникулы, то я бы организовывал это время именно как каникулярное. Полистать учебники и повторить пройденное можно, особенно после лета. Но специально, целенаправленно учиться в это время не стоит, — сообщил агентству РИА Новости ответственный секретарь Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев.

Он посоветовал взрослым поискать способы совместного и развивающего времяпрепровождения, предложив, к примеру, изучать историю семьи.

Доктор психологических наук, заведующая кафедрой социальной психологии развития Московского государственного психолого-педагогического университета Наталия Толстых придерживается похожего мнения.

Она считает, что самостоятельно двигаться по школьной программе дальше смысла не имеет, так как у педагогов есть свои образовательные системы, по которым тот или иной преподаватель ведёт уроки.

Я бы советовала дать детям какие-то задания по тем дисциплинам, которые кажутся родителям проблемными. Чтобы понять, что пропущено, что не понял ребёнок в ходе обучения в школе. После окончания каникул можно будет пообщаться с преподавателями и сказать, где у ребёнка пробелы, — предлагает она.

Также Толстых призвала родителей и учителей не перегружать учеников тревогами, учить их воспринимать выпадающие трудности с улыбкой.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве школьников отправят на двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.