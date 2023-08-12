Стало известно, как правильно хранить разрезанную дыню Эксперт Никонорова: дыню нужно хранить в закрытом контейнере в холодильнике

Фото: shutterstock.com

Чтобы дыня оставалась как можно дольше пригодной для пищи, ее следует хранить в холодильнике, рассказала NEWS.ru специалист Центра оценки качества зерна Татьяна Никонорова. По ее словам, плод следует поместить в плотно закрывающийся контейнер.

Ломтики нужно поместить в плотно закрывающийся контейнер либо затянуть срез пищевой пленкой. Это обеспечит лучшую сохранность и поможет избежать впитывания посторонних запахов, — объяснила эксперт.

Она добавила, что срок хранения бахчевых культур в разрезанном виде совсем небольшой. По словам Никоноровой, при комнатной температуре лежать они могут четыре-пять часов, максимум — шесть часов, а в холодильнике — только до двух суток.

До этого эксперт рассказала, что, выбирая дыню, следует ориентироваться на звук, который слышен при простукивании плода, и запах — он должен быть сладкий, но не приторный и не тяжелый, с нотками меда и ванили. Она добавила, что необходимо обращать внимание на целостность кожуры дыни.

Ранее в Роскачестве рассказали, что принесенную домой дыню нужно положить в темное и прохладное место на мягкую поверхность, поскольку солнце и тепло могут ускорить созревание. В ведомстве отметили, что в таких условиях плод может храниться около недели.