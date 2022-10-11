Эксперт по ЖКХ объяснил нехватку 2,7 тысячи дворников в Петербурге Эксперт по ЖКХ Пургин: питерские власти не спешат бороться с нехваткой дворников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Северной столице службы ЖКХ столкнулись с острым дефицитом работников. Питерскому коммунальному хозяйству не хватает почти трех тысяч уборщиков и примерно тысячи трактористов, а также многих других рабочих специальностей, сообщили в пресс-службе Службы занятости Санкт-Петербурга. Эксперт Евгений Пургин рассказал «Невским новостям», что на самом деле дефицит дворников еще острее. По его мнению, питерские власти не спешат бороться с нехваткой людей рабочих специальностей из-за корыстных интересов.

Как отметил Пургин, все дело в конкурсах на уборку территории, которые объявляют власти Петербурга, а точнее, в том, как они проводятся.

Конкурс, который проводят на уборку территории, распределяют среди своих. Свои рассчитывают на то, что они поделятся, на остальное, что осталось, наймут дворников. А когда не хватает денег, можно и пожаловаться, что вот, нам тяжело, дайте еще денег, — посетовал Пургин.

В качестве примера эксперт привел реальный случай, когда договор с подрядчиком был расторгнут в пользу другого, более близкого питерским чиновникам, но с гораздо меньшими ресурсами для уборки снега.

Сотрудник, который подтвердил информацию о дефиците. У него был договор до конца года заключен на уборку территорий, где у него работали люди. Пришел новый замглавы администрации и поставил своих. В течение одного дня с ним расторгли договор. Те подрядчики, которые там вместо него теперь работают, они там держат людей, вместо 38 человек трое [убирают], — заявил Пургин.

Он также добавил, что некоторые подрядчики работают «под крышей» питерских чиновников.

Пургин ранее усомнился в эффективности установки на кровлях более сотни домов Санкт-Петербурга греющих лент, которые якобы помогут предотвратить образование льда на крышах. По его словам, греющие ленты создают каналы вокруг себя, однако сам снег не удаляют.