Эксперт по ЖКХ рассказал, как избежать новых обрушений жилых домов Эксперт по ЖКХ Крохин призвал провести честную инвентаризацию аварийных домов

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Чтобы не допустить массового разрушения аварийных домов в России, необходимо провести честную инвентаризацию аварийного фонда, заявил NEWS.ru председатель Союза жилищных организаций Константин Крохин. Он предложил разработать систему уровней аварийности и первым делом расселять здания, где велика вероятность разрушения.

Необходимо по всей стране провести честную инвентаризацию ветхого и аварийного жилья, чтобы понять, какие дома действительно нужно срочно расселять, а какие пока еще не развалятся. Нужно разбить на уровни аварийности и, исходя из этого, в первую очередь расселять те, которые опасны обрушением, — сказал Крохин.

Кроме того, он заявил о необходимости восстановить технический учет жилья. По словам Константина Крохина, после ликвидации БТИ, следить за аварийностью домов стало некому: кадастровый учет не дает такой информации. Эксперт предложил создать единую цифровую систему, в которой будут открыто публиковаться данные о состоянии каждого дома.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал модернизировать сферу ЖКХ в регионе. По его словам, она нуждается в особом контроле, чтобы жители были защищены от новых коммунальных проблем.