Эксперт по ЖКХ дал неожиданный совет, как сократить срок отключения воды Эксперт по ЖКХ Крохин: смена «человейников» на коттеджи сократит сроки отключения воды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Малоэтажное жилье решит проблему летних отключений горячей воды, заявил в беседе с «360» председатель Союза жилищных организаций Москвы, член Комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Константин Крохин. Он пояснил, что в России преобладает централизованное тепло- и водоснабжение, и пока оно существует, летние отключения горячей воды не отменят.

Как отметил эксперт, отопительный сезон длится в разных регионах от шести до восьми месяцев, а за короткое лето и один-два весенних месяца коммунальщикам необходимо успеть проверить все системы, чтобы они надежно работали зимой. При этом сокращение сроков летней профилактики может привести к зимним авариям.

Однако, по словам эксперта, в домах с автономным газовым тепло — и водоснабжением, в том числе малоэтажных комплексах и коттеджных поселках, отключения воды не нужны.

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Если мы как граждане будем стремиться способствовать, чтобы нам строили не «человейники» по 40 этажей, <...> то при развитии малоэтажного строительства естественным образом перейдем к более автономному свободному снабжению коммунальными ресурсами, — подчеркнул специалист.

Также, по его словам, ситуацию может радикально изменить использование современных синтетических труб из композитных материалов, которые прослужат без ремонта от 50 до 100 лет. Это позволит снизить количество дней отключения до восьми, а в обозримом будущем до пяти.

Ранее депутат Госдумы Светлана Разворотнева посоветовала гражданам жаловаться на длительное отсутствие в кранах воды в органы местного самоуправления и прокуратуру.