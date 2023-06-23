Эксперт по выживанию рассказал, как спастись от судороги в воде Эксперт по выживанию Гегельский назвал агрессивный массаж средством спасения от судорог в воде

Фото: Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Если при купании в водоеме ногу свело судорогой, спасти может только рауш-способ, или метод шоковой терапии, рассказал в беседе с «Царьградом» эксперт по выживанию во внештатных ситуациях Олег Гегельский. По его словам, для этого надо всегда иметь в плавках иголку или булавку, которой в случае необходимости уколоть сведенную мышцу. Если же иголки под рукой нет, одолеть судорогу поможет агрессивное массирование мышц.

Это должны быть такие щипки, притом не тонкие щипки кончиками пальцев, а когда вы захватываете ладонью целую группу и начинаете очень активно, до боли разминать. <...> Таким образом, мы, с одной стороны, разминаем саму мышцу, с другой стороны, сильно увеличиваем приток крови к данному участку нашего тела, — объяснил специалист.

Также, по его словам, может помочь нанесение сильных ударов по сведенным мышцам. Однако этот метод имеет серьезный минус — в воде очень трудно как следует размахнуться.

Ранее врач скорой помощи Елена Нечаева рассказала, что утонувшего человека можно спасти в 90% случаев, если время его пребывания под водой не превышает одной минуты. По ее словам, чем больше длительность нахождения утопающего под водой, тем меньше шанс на его спасение.