Эксперт по выживанию раскрыл, как спастись утопающему Эксперт Малышенко: тонущему нельзя паниковать и задерживать дыхание

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Тонущему не стоит паниковать и пытаться задерживать дыхание, заявил в беседе с LIFE.ru преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения Игорь Малышенко. По его словам, в экстренной ситуации также нужно следить за тем, чтобы вода не попала в рот.

Старайтесь дышать спокойно и ровно. Не пытайтесь задерживать дыхание, это может привести к потере сознания, — уточнил Малышенко.

Эксперт по выживанию также порекомендовал плыть в сторону берега или места, где можно получить помощь. Для спасения можно использовать и окружающие предметы, например, доску, бревно или мяч. При судороге икроножной мышцы стоит потянуть на себя пальцы ног, а при проблемах в бедре — прижать согнутую в колене ногу к груди. Малышенко также призвал дождаться помощи спасателей, которых обучили действовать в экстренной ситуации.

Заслуженный спасатель России Александр Гофштейн ранее порекомендовал при попадании в морской тягун плыть поперек волны. Он также напомнил, что такой вид течения часто возникает на курортах Черного моря, например в Турции, Анапе и Геленджике.