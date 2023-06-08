Эксперт по туризму сравнил цену отдыха по путевке и «дикарем» Вице-президент АТА Мкртчян: самостоятельный отдых обходится туристам дороже путевки на 20-30%

Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости

Самостоятельное путешествие за рубеж обойдется российским туристам дороже, чем отдых с помощью туроператора, рассказал в беседе с «360» вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян. По его словам, разница в цене ощущается практически на всех этапах — от перелета до проката автомобиля.

Примерно на 20-30% цены у самостоятельных путешественников выше, чем у операторов, — отметил Мкртчян.

Как объяснил эксперт, туроператор выкупает номера в отелях на летний сезон еще предыдущей зимой по самым низким ценам. В результате, например, номер, который туроператор забронировал зимой за 200 евро, самостоятельному путешественнику в начале лета обойдется уже в 250-280 евро.

Кроме того, пакетные туры в основном включают в себя перелеты более дешевыми чартерными рейсами, в то время как в самостоятельную поездку скорее всего придется отправиться регулярным авиарейсом. Вдобавок турагенты, в отличие от «частных» туристов, имеют возможность оплачивать рублями авиабилеты за рубежом, билеты в театры, концертные залы, музеи, прокат автомобилей и так далее.

Мой совет — прийти к хорошему, профессиональному турагенту и купить у него тур в любую страну. Это выйдет дешевле, — убежден эксперт.

Ранее стало известно, что прямые авиарейсы между Россией и Вьетнамом могут возобновиться в полном объеме уже в текущем году, представители обеих стран работают над решением вопроса.