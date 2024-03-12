Эксперт по туризму нашел применение замку Пугачевой Алексан Мкртчян: люди захотят приехать в дом-музей Пугачевой

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В замке певицы Аллы Пугачевой в деревне Грязь Одинцовского района Московской области можно было бы открыть дом-музей народной артистки, рассказал NEWS.ru эксперт по туризму, вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчян. Он добавил, что сам по себе как архитектурный объект замок не интересен, потому что это новодел.

У нас же есть дом-музей Толстого, Чехова и так далее. Можно сделать дом-музей Пугачевой, у нее много поклонников, люди захотят увидеть, как жил их кумир: вот это ее платье, рабочий стол, рояль и т. д., — сказал Мкртчян.

Эксперт добавил, что сам по себе замок не интересен, потому что не является исторической достопримечательностью, на нем невозможно построить туристический маршрут, который привлекал бы туристов.

Люди, которым интересны замки, сейчас едут в Западную Беларусь — Гродно, Несвеж, Лида, там они есть, — сказал Мкртчян.

Алла Пугачева, Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и их дети — Лиза и Гарри — покинули замок в деревне Грязь после начала спецоперации. Осенью прошлого года Пугачева заезжала в замок в Грязи, но пробыла там буквально несколько часов и снова покинула территорию России. С чем был связан ее визит, неизвестно.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин предложил конфисковать замок, продать его и использовать деньги для помощи участникам СВО или же разместить в замке социальный объект, например, госпиталь или детский сад.

Ранее сотрудница почтового отделения в деревне Аксиньино Одинцовского района рассказала, что на имя Аллы Пугачевой и Максима Галкина больше не приходят письма и посылки. На почте отметили, что до отъезда супругов корреспонденции для них приходило много, и ее почти каждый день отвозили в замок в Грязи.