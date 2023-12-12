Эксперт по туризму нашел объяснение нехватке мест в российских санаториях Глава СТА Голов: популярность санаториев выросла из-за подорожания пляжей

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Отдыхающие у термального бассейна Лабинского санатория в Краснодарском крае

Значительное подорожание пляжного отдыха стало причиной роста популярности российских санаториев, рассказал в беседе с НСН президент Союза туристических агентств России Сергей Голов. По его словам, из-за сложившейся ситуации отдых в санаториях приходится бронировать за полгода.

В этом году пляжный отдых был очень дорогой, цены увеличили почти на 100% по сравнению с прошлым годом. В курортных регионах, где у нас есть санатории, наблюдается элементарная нехватка объектов размещения. <...> Россиянам, которые хотят отдохнуть в здравницах России, можно посоветовать заранее бронировать места, где-то за полгода, — объяснил эксперт.

Как отмечает издание, в 2023 году около половины российских туристов столкнулись с отказами в бронировании отдыха в санаториях, причиной при этом называлась нехватка мест.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян рассказал, что сэкономить на новогодних путешествиях можно, если отправиться в поездку по своему региону проживания. Эксперт подчеркнул, что это позволит как минимум сэкономить на транспорте. При этом Мкртчян предупредил, что в санаториях Кавказских Минеральных Вод и на черноморском побережье наиболее высокие цены.