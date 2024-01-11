Эксперт по туризму дала совет россиянам, собравшимся зимовать за рубежом Турэксперт Фердман посоветовала, собираясь за рубеж, оформлять иностранную карту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прежде, чем отправиться зимовать в другую страну, стоит оформить карту зарубежного банка, сообщила NEWS.ru основатель туристической компании Диана Фердман. По ее словам, это необходимо, потому что российские карты сейчас работают далеко не во всех странах, а на наличные деньги особенно в длительных поездках лучше не полагаться.

Наши карты за рубежом не работают. А полагаться на наличность я бы не стала. Поэтому лучше все-таки озаботиться заранее и открыть карту в банках ближайших к России стран. Они прекрасно работают по всему миру, — сказала Диана Фердман.

Она порекомендовала открыть карту в банках Казахстана, Таджикистана или Белоруссии. Диана Фердман уточнила, что в некоторых странах россияне смогут расплатиться картами UnionPay некоторых российских банков. Но, по ее мнению, карта зарубежного банка в длительном путешествии все же будет надежнее и избавит от лишних проблем с оплатой жилья.

Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что после новогодних праздников подешевели туры в Сочи, на Кавказ и в Арабские Эмираты. По ее словам, сейчас в России можно отдохнуть за 10 тысяч рублей на человека. Однако весной отдых за границей снова подорожает, уточнила Ансталь.