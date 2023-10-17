Эксперт по ремонту объяснил, как почистить смартфон самостоятельно Эксперт по ремонту Коротенко: почистить смартфон можно самому зубной щеткой

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Иногда решить возникшие проблемы со смартфоном можно самостоятельно, например почистить гаджет, если возникли проблемы с зарядкой или разъемом для наушников, рассказал эксперт по ремонту техники Александр Коротенко. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» он уточнил, что для этого можно использовать зубную щетку или ватную палочку, смоченную в спирте.

Девайс не заряжается, не распознает подключение наушников. <...> Происходит это из-за мусора, который набивается в разъемы при носке гаджета в кармане. Его можно удалить зубной щеткой или ватной палочкой, смоченной в спирте, а вот в сервисе за это попросят денег, — пояснил эксперт.

Коротенко подчеркнул, что также дома можно попробовать разобраться с зависанием или подтормаживанием системы. Эти проблемы могут возникать из-за возраста гаджета, захламленности ОС или физического состояния устройства. В первую очередь следует попробовать сбросить телефон к заводским настройкам, но, если это не поможет, рекомендуется обратиться в сервис. В случае системных ошибок, когда гаджет виснет или перезагружается, через меню восстановления надо вернуться к прошлым настройкам, отметил эксперт.

Юрист Яна Мататова ранее рассказала, что потребитель имеет право взыскать с сервиса полную стоимость ремонтных работ, если гаджет после обслуживания хуже работает. Перед сдачей техники в мастерскую она посоветовала уточнять срок возврата и гарантии.