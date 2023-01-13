Эксперт по ПВО объяснил опасность смартфонов на поле боя Военный эксперт Кнутов: даже выключенные телефоны представляют угрозу на поле боя

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Военные широко используют смартфоны для достижения своих целей, рассказал Lenta.ru военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, есть большое количество приложений, которые автоматически делают все нужные вычисления, в том числе позволяют определить координаты цели и данные наводки для артиллерии. При этом использование телефонов на поле боя, даже если они выключены, сопряжено с рисками для военных.

По смартфонам можно определить местоположение военнослужащих. Если появляется один смартфон, то возникает вопрос, кому он принадлежит. Если читается, что в данном районе находится большая группа телефонов, даже если они выключены, то можно предположить, что это военные, и нанести удар, — пояснил эксперт.

Смартфоны помогают и в коммуникации, отметил Кнутов. Например, на короткое время можно использовать Telegram, но через час-два информацию расшифруют, и она потеряет секретность.

Ранее сообщалось, что российские военные придумали способ определения позиций украинской артиллерии с помощью смартфонов. По данным журнала «Арсенал Отечества», офицеры, непосредственно принимающие участие в боевых действиях, разработали приложение на Android, которое позволяет определять координаты источников звука по выстрелу.