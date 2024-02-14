Эксперт по правам человека объяснил, почему нельзя вводить смертную казнь Эксперт по правам человека Мельников: казнь не решит проблем с преступностью

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Возможное возвращение в России смертной казни не решит проблем с преступностью, заявил вице-президент российского подразделения международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. В беседе с «Радио 1» эксперт подчеркнул, что часто уголовные дела рассматриваются поверхностно, из-за чего высшую меру наказания могут назначить невиновному.

Международный опыт показывает, что проблемы с преступностью смертная казнь не решает. <...> Все больше политики в уголовных делах оказывается, тяжело добиться справедливого правосудия. Если говорить о России, я надеюсь, что мораторий будет непоколебим, иначе мы можем войти в клуб странных государств, которые в XXI веке убивают людей, — пояснил эксперт.

Мельников отметил, что маньяки, педофилы и убийцы действительно заслуживают максимального наказания, но нужно выбирать гуманные методы борьбы с преступностью. Он также напомнил, что поиски маньяка Андрея Чикатило привели к расстрелу невиновных людей. По его словам, дело серийного убийцы показало, что желание некоторых правоохранителей как можно быстрее «отчитаться перед чиновниками» может привести к таким последствиям.

Психиатр-нарколог Василий Шуров ранее заявил, что новый способ смертной казни в США с применением чистого азота не является более гуманной мерой по сравнению с инъекцией. Он отметил, что первый преступник, казненный этим методом, за 20 с лишним лет заключения достаточно мучился от самого ожидания исполнения приговора.