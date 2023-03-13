Эксперт по питанию объяснил связь пропущенных завтраков и лишнего веса Эксперт по питанию Верис предупредил о наборе веса из-за пропущенных завтраков

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Пропущенный завтрак может отразиться не только стрессом, но и лишним весом, предупредил эксперт по питанию Артем Верис. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что завтрак способствует стабилизации уровня кортизола, гормона стресса, который также отвечает за регулирование аппетита.

Сбалансированный завтрак способствует естественному снижению кортизола, что помогает регулировать аппетит и не переедать в течение дня. Пропуск завтрака, напротив, может способствовать нарушению обмена веществ и набору веса, — пояснил эксперт.

По словам Вериса, здоровый завтрак необходим для поддержания уровня сахара в крови. Если же первый прием пищи несбалансированный, то сахар может резко повыситься и также резко понизиться. Такие «американские горки» могут привести к тяге к сладкому, усталости, излишней раздражительности, а также к набору веса. Эксперт посоветовал исключить пропитанные сиропом блины, шоколадные торты и сахаросодержащие напитки из утреннего приема пищи. Верис уточнил, что стоит обращать внимание на содержание сахара в йогуртах, сырках и хлопьях.

Эксперт пояснил, что полезный завтрак может состоять из овощей и зелени, так как они создают чувство сытости и стабилизируют уровень сахара. Также можно обратить внимание на гречневую или перловую кашу и киноа, они будут способствовать нормальному обмену веществ.

На правильный завтрак должно приходиться примерно 25-35% от суточной калорийности, а сам прием пищи должен быть сбалансированным: содержать сложные углеводы и клетчатку, белки, жиры. Важно также помнить, что бекон, колбасы и другие переработанные мясные изделия содержат много соли, которая заставляет организм удерживать воду. Поэтому лучше отдать предпочтение более натуральным альтернативам, — заключил эксперт.

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