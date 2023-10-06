При выборе квартиры покупатели больше интересуются числом комнат, а не площадью жилья, рассказал в беседе РИАМО руководитель агентства недвижимости Максим Чурилов. Он пояснил, что люди предпочитают пожертвовать квадратными метрами ради комфорта.
Понятно, что семья с двумя детьми будет нацелена на покупку как минимум двухкомнатной квартиры. <...> В первую очередь люди смотрят именно на формат квартиры. Они могут пожертвовать квадратными метрами в угоду удобству и той планировке, которую они видят у себя в голове, — подчеркнул специалист.
Кроме того, по его словам, местоположение жилья, наличие развитой социальной инфраструктуры, транспортная доступность и класс жилья также являются более важными для покупателей критериями, чем его площадь.
К тому же, как напомнил эксперт, цена квадратного метра в квартире напрямую зависит от числа комнат.
Самый дорогой квадратный метр у однушек, которые считаются более ликвидной недвижимостью, чем двух- и трехкомнатные квартиры. Спрос на однушки всегда больше, — отметил Чурилов.
Между тем, как сообщает издание, средняя площадь квартир в новостройках в крупных городах России за последние пять лет упала почти на четверть. В Москве это сокращение составило шесть-семь квадратных метров.
Ранее эксперты по недвижимости рассказали, что до нового года цены на вторичном рынке жилья в России уже не увеличатся. При этом специалисты спрогнозировали рост скидок на готовые объекты.