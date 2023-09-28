Эксперт по миграции назвал разницу между гражданством и видом на жительство Эксперт по миграции Борис: вид на жительство в стране не дает избирательных прав

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Гражданство страны имеет ряд существенных отличий от вида на жительство, рассказал в беседе с «Вестями Подмосковья» эксперт в области иммиграции Андрей Борис. По его словам, с получением гражданства у человека появляется возможность участвовать в политической деятельности страны, то есть избирать и быть избранным в органы власти. С видом на жительство такого права у человека нет.

Как рассказал специалист, получение вида на жительство является более легкой и быстрой процедурой. С ним иммигрант получает право на пребывание в стране, занятие предпринимательством, на покупку, продажу и аренду недвижимости, получение водительских права, обучение в школах и вузах, лечение и пользование банковскими услугами, но не может участвовать в выборах. Для продления вида на жительство понадобится обоснование.

Вид на жительство обычно открывает для иммигранта перспективы на получение полноценного гражданства, продолжил эксперт. Эта процедура сложнее, однако во многих странах есть специальные программы для упрощенного получения гражданства.

Как отметил Борис, в разных странах установлены разные правила, касающиеся двойного гражданства. Так, если в России разрешено иметь несколько гражданств, то в некоторых других государствах двойное гражданство запрещено.

В итоге выбор между гражданством и видом на жительство зависит от личных приоритетов и финансовых возможностей, — резюмировал специалист.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов в обращении к президенту Владимиру Путину с просьбой упростить процедуру трудовой миграции для иностранцев, которым требуется оформление визы для въезда в Россию. Основное внимание в этом вопросе Титов уделил жителям стран Юго-Восточной Азии.