Эксперт по кофе назвала неожиданную пользу этого напитка Дегустатор Владимирова рассказала о пользе кофе в борьбе с кариесом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У людей, регулярно пьющих кофе, зубы более здоровые, чем у тех, кто не любит этот популярный напиток, рассказала в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» профессиональный дегустатор кофе Полина Владимирова. По ее словам, употребление некоторых сортов кофе помогает избежать появления кариеса.

Такой способ борьбы с кариесом работает не со всеми видами и сортами кофе. Это преимущество распространяется только на черный кофе, без добавления молока, сахара и прочих подсластителей, — уточнила эксперт.

Она пояснила, что чистый кофе содержит полифенолы и антиоксиданты, которые уничтожают бактерии. Однако добавление в напиток сладких сиропов или сахара нивелирует борьбу с кариесом. Кроме того, чрезмерное употребление кофе может негативно отразиться на качестве эмали зубов.

Так, капперы (дегустаторы кофе) наравне с сомелье могут ставить себе коронки и виниры на зубы, чтобы не повредить верхний слой зубов из-за сильного воздействия кислот, содержащихся в дегустируемых чашках, — рассказала Владимирова.

При этом она поспешила успокоить обычных любителей кофе, так как негативные последствия от кофейных кислот ощущаются только после употребления этого напитка в огромных количествах. По словам эксперта, если дегустаторы употребляют до 300-400 чашек кофе в день, то обычный человек выпивает такое же количество натурального кофе в год.

Ранее председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин заявил, что из-за роста цен на импортные товары кофе до конца года может подорожать на 30%. Он предложил россиянам переходить на цикорий или краснодарский чай, которые будут более доступны.