Эксперт по киберспорту предрек рост «серого» рынка из-за подорожания игр Эксперт по киберспорту Пименов: подорожание игр приведет к росту «серого» рынка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подорожание видеоигр приведет к росту «серого» рынка в данной сфере, уверен эксперт в области киберспорта Михаил Пименов. В разговоре с НСН он подчеркнул, что большинство россиян, у которых нет официального доступа к аккаунтам, на данный момент пользуются сервисами других стран. Например, зачастую они приобретают доступ через Турцию по ценам, которые там актуальны.

Ожидать подорожания стоит. Турция — это одно из самых популярных направлений. Большинство людей, у которых сейчас нет официального доступа к аккаунтам, пользуются другими регионами, в частности Турцией тоже, закупают по ценам, которые там актуальны. Это может подтолкнуть к развитию серых способов распространения игр, — пояснил эксперт.

При этом Пименов уточнил, что использование неофициальных площадок небезопасно. Существует риск получить неработающий «ключ» к игре или вовсе остаться без товара. При этом пользователь не сможет предъявить официальные претензии. Кроме того, за площадкой может скрываться фишинговый сайт.

Роскомнадзор ранее внес сайт сообщества игрового маркетплейса Steam Community в реестр запрещенных. Заблокированная платформа предоставляла возможность создания и участия в мероприятиях и турнирах. Пользователи могли общаться друг с другом и делиться творческим контентом. Теперь российские геймеры рискуют потерять доступ к своим страницам и торговой площадке.