Раскрыты мошеннические схемы в приложениях для знакомств Эксперт по безопасности Ефимов посоветовал не открывать ссылки в дейтинг-сервисах

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Чтобы обезопасить себя в дейтинг-сервисах, не следует открывать ссылки, которые присылает собеседник, особенно если общение уже перешло в мессенджер, посоветовал инженер департамента информационной безопасности Андрей Ефимов. В беседе с Lenta.ru он уточнил, что это одна из распространенных схем мошенничества — ссылка оказывается поддельной, через нее преступник крадет пользовательские данные или деньги со счета.

Другой распространенный способ обмана — когда жертву просят купить билет на то или иное мероприятие через ненастоящий сайт. Например, мошенник предлагает сходить в театр. Перейдя по ссылке на мероприятие, человек либо просто потеряет деньги, либо скомпрометирует свою карту и свои данные, — предупредил Ефимов.

По словам эксперта, мошенник также может предложить схемы быстрого заработка в сфере, в которой жертва не разбирается. Такой вариант требует длительного общения, уточнил эксперт. Он добавил, что дейтинговые сервисы дают злоумышленникам возможность провести простой, но эффективный анализ. Благодаря этому они узнают финансовый потенциал и потребности собеседника. Злоумышленники стремятся выстроить доверительный диалог и как можно быстрее перейти в мессенджер.

Ефимов пояснил, что в самих приложениях чаще всего используются инструменты защиты, которые помогают не попасться на уловки мошенника. Но при переходе в мессенджер вся ответственность полностью ложится на человека. Эксперт посоветовал проверять ссылки, которые присылают новые знакомые, через поисковики вручную. Кроме того, нельзя вводить личные данные и скачивать подозрительные программы.

Лингвист Диана Белан ранее предупредила, что мошенники используют различные схемы обмана при продаже языковых курсов в интернете. Она пояснила, что чаще всего клиентов обманывают о наличии опыта работы за рубежом или международных сертификатов.