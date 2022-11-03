Эксперт по кибербезопасности оценил риски дипфейков Эксперт по кибербезопасности Мясоедов: можно притвориться политиком на видео с помощью дипфейка

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Фейковые видео весьма опасны и несут серьёзные риски, сообщил «360» эксперт по кибербезопасности, директор и партнёр компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов. Он объяснил, что можно, например, притвориться политиком и разместить видеозапись в интернете, вводя людей в заблуждение, поэтому технология распознавания обмана очень важна. Такое мнение он высказал, комментируя разработку российских учёных в области распознавания лжи по видеозаписи с помощью искусственного интеллекта.

По словам специалиста, для того чтобы распознавать объекты, люди с рождения на что-то смотрят по 15–16 часов в сутки, то же самое нужно и компьютеру.

Машине нужно то же самое, при этом скорость её мыслительных процессов в некоторых областях куда ниже. Поэтому нужно долго обучать машину, потребуется вовлечённость специалистов, которые будут ей говорить, правильно она действует или нет, — сказал Мясоедов.

Эксперт подчеркнул, что при всех временных затратах технологии такого рода весьма перспективны, поскольку дипфейков становится очень много и они несут серьёзные риски. К счастью, зачастую дипфейк делается из более-менее статичной картинки, на которой человек мало двигается, добавил он.

Дело в том, что во время движения происходят разрывы графики и их можно увидеть. Машина будет эти нестыковки вылавливать в видеороликах. Это очень полезная технология, ведь дипфейки уже не просто какое-то развлечение, они несут серьезные риски, — отметил Мясоедов.

Эксперт также уточнил, что в перспективе искусственный интеллект может появиться в жизни людей. Однако, скорее всего, они будут больше использовать как раз сложные системы машинного обучения, которые упростят повседневную жизнь, заключил Мясоедов.

Роскомнадзор ранее заинтересовался разработкой российских учёных в области распознавания лжи по видеозаписи с помощью искусственного интеллекта. В ведомстве допускают, что система может использоваться для выявления дипфейков. Однако участники рынка сомневаются в перспективности разработки, полагая, что вероятность ложных срабатываний будет слишком высока.