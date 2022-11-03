Фейковые видео весьма опасны и несут серьёзные риски, сообщил «360» эксперт по кибербезопасности, директор и партнёр компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов. Он объяснил, что можно, например, притвориться политиком и разместить видеозапись в интернете, вводя людей в заблуждение, поэтому технология распознавания обмана очень важна. Такое мнение он высказал, комментируя разработку российских учёных в области распознавания лжи по видеозаписи с помощью искусственного интеллекта.

По словам специалиста, для того чтобы распознавать объекты, люди с рождения на что-то смотрят по 15–16 часов в сутки, то же самое нужно и компьютеру.

Машине нужно то же самое, при этом скорость её мыслительных процессов в некоторых областях куда ниже. Поэтому нужно долго обучать машину, потребуется вовлечённость специалистов, которые будут ей говорить, правильно она действует или нет,сказал Мясоедов.

Эксперт подчеркнул, что при всех временных затратах технологии такого рода весьма перспективны, поскольку дипфейков становится очень много и они несут серьёзные риски. К счастью, зачастую дипфейк делается из более-менее статичной картинки, на которой человек мало двигается, добавил он.

Дело в том, что во время движения происходят разрывы графики и их можно увидеть. Машина будет эти нестыковки вылавливать в видеороликах. Это очень полезная технология, ведь дипфейки уже не просто какое-то развлечение, они несут серьезные риски, — отметил Мясоедов.

Эксперт также уточнил, что в перспективе искусственный интеллект может появиться в жизни людей. Однако, скорее всего, они будут больше использовать как раз сложные системы машинного обучения, которые упростят повседневную жизнь, заключил Мясоедов.

Роскомнадзор ранее заинтересовался разработкой российских учёных в области распознавания лжи по видеозаписи с помощью искусственного интеллекта. В ведомстве допускают, что система может использоваться для выявления дипфейков. Однако участники рынка сомневаются в перспективности разработки, полагая, что вероятность ложных срабатываний будет слишком высока.