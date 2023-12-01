Эксперт по качеству объяснила, как правильно выбирать сыр Эксперт по качеству Павлова: при покупке сыра нужно смотреть на маркировку

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При покупке сыра необходимо обратить внимание на его маркировку, рассказала в беседе с «Москвой 24» специалист Государственной инспекции Москвы по качеству сельхозпродукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Елена Павлова. Она пояснила, что QR-код на упаковке содержит информацию о наименовании, составе и производителе товара, а также о месте и времени его изготовления.

В наименовании должно быть указано «сыр», а не «сырный продукт» или «молокосодержащий продукт» с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сыра, — подчеркнула эксперт.

Она посоветовала отдавать предпочтение сыру, произведенному по традиционным технологиям, не увлекаясь продукцией со сниженным процентом жирности и содержания соли. Это может отрицательно повлиять на вкусовые качества сыра. Так, снижение содержания жира в твердых сырах делает их вкус менее выраженным, а консистенцию — излишне грубой.

Также, по словам специалиста, в последнее время некоторые производители уменьшают время выдержки сыров в рассоле для снижения содержания соли в сыре. Однако в результате такие сыры сильно отличаются от традиционных.

Как отметила Павлова, если не превышать норму потребления сыра, то ни соль, ни жир в его составе не принесут вреда здоровью.

Ранее врач-гастроэнтеролог Елена Зятенкова предупредила, что пренебрежение правилами приготовления паштетов может привести к отравлению, а в некоторых случаях — и к летальному исходу. По ее словам, перед употреблением покупного продукта нужно обратить внимание на его запах и цвет.