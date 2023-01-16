Эксперт по ИБ оценил уязвимость российских компаний перед кибератаками Эксперт по ИБ Ушаков признал уязвимость российских компаний перед кибератаками

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С развитием цифровизации информационные системы многих предприятий становятся уязвимы к хакерским атакам, заявил «Царьграду» эксперт по кибербезопасности Дмитрий Ушаков. Об угрозе глобальной кибератаки на мировую инфраструктуру ранее заявил основатель ВЭФ Клаус Шваб, после того, как 11 января из-за компьютерного сбоя в США пришлось экстренно сажать на землю все самолеты, которые находились в воздухе. Шваб заявил, что тотальная кибератака способна положить конец общественному устройству, что даже пандемия COVID-19 «покажется всем мелкой неприятностью». Ушаков признал, что такая угроза вполне реальна.

Действительно, сегодня многие предприятия и элементы инфраструктуры за счет тренда на цифровизацию объединяются в единую информационную систему. Зачастую они, так или иначе, доступны со стороны интернета. Что, естественно, предполагает наличие определенной угрозы, компрометации этого объекта или выведения его из строя, — заявил эксперт по ИБ.

Ушаков отметил, что такие инциденты наблюдались и ранее, однако им не уделяли большого внимания. Сегодня эту угрозу «невозможно больше игнорировать», констатировал он.

Цифровизация в России находится на достаточно высоком уровне, отметил эксперт. По его словам, сегодня в России нет единых информационных систем, которые бы объединяли предприятия разных отраслей. Но внутри самих компаний элементы цифровизации есть, и насколько эти компоненты уязвимы к атакам, зависит от этих предприятий.

В FAA сообщали, что 11 января все рейсы в США отменили из-за технического сбоя, произошедшего в системе извещений пилотов NOTAM. Система отвечает за оповещения экипажа и персонала воздушных судов о состоянии навигационного оборудования и обслуживании летательных средств.