Эксперт по химоружию оценил состояние Навального по фото

https://static.news.ru/photo/f91cf18a-f76b-11ea-8e9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/navalny/Global Look Press

Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин оценил текущее состояние Алексея Навального по фотографии. Оппозиционный политик сегодня выложил в Instagram свой первый снимок после выхода из комы.

По мнению Никулина, на фото Навальный выглядит так, что версия с отравлением «Новичком», на которой настаивают власти Германии, вызывает сомнение.

Если его (отравления. — NEWS.ru) не было, то пациент выглядит вполне нормально. Если же оно случилось, то факт, что он не просто пришёл в себя, но и неплохо выглядит — это как раз не вполне нормально, — сказал Никулин KP.RU.

Он пояснил, что если бы оппозиционера отравили именно «Новичком», он длительное время был бы «в разобранном состоянии». Он также напомнил об истории с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. На него вместе с дочерью, по версии Лондона, была также совершена атака с помощью «Новичка». Британская сторона, по словам специалиста, тогда «гораздо дольше», а не «две-три недели» сообщала о тяжёлом состоянии Скрипаля.

И вряд ли его в Британии лечили хуже, чем Навального в Германии, — добавил он.

Никулин также подчеркнул, что в случае с Сергеем Скрипалём, которого якобы отравили «Новичком», помощь была оказана намного быстрее, так как для этого не пришлось сажать самолёт.

Покушение на Скрипалей было совершено 4 марта 2018 года в городе Солсбери. Им стало плохо во время обеда в одном из ресторанов торгового центра. Его сотрудники вызвали медиков. В итоге Скрипалей госпитализировали в бессознательном состоянии. Позже спецслужбы нашли отравляющее вещество на дверной ручке их дома. 29 марта было официально объявлено, что Юлия Скрипаль пришла в сознание и начала говорить. Неделей позже было объявлено, что Сергей Скрипаль также вышел из комы и пошёл на поправку. 7 июня 2020 года The Sunday Times сообщила, что Скрипали сменили личности и переехали в Новую Зеландию.

Пост от имени Навального появился в его Instagram сегодня днём. Оппозиционер поприветствовал своих подписчиков и рассказал о том, как проходит его восстановление. Публикацию он проиллюстрировал фото вместе с женой и детьми. Сторонники оппозиционера отмечают, что на снимке сам он выглядит постаревшим.

Навальный потерял сознание в самолёте Томск — Москва 20 августа. Российские врачи ввели его в искусственную кому. Спустя два дня пациента перевезли в клинику в Берлине. Её специалисты заявили, что россиянин был отравлен ингибиторами холинэстеразы. Военные токсикологи определили, что в качестве яда использовалось вещество из группы «Новичок».

Сейчас международное сообщество требует от Москвы расследования случившегося с Навальным. Однако представители Кремля и силовых структур заявляют, что не видят достаточных оснований для возбуждения уголовного дела: пока оппозиционер был на территории РФ, ядов в его организме, как заявляется, обнаружено не было. Москва настаивает на том, чтобы Берлин предоставил данные, послужившие основанием для выводов об отравлении россиянина, писал NEWS.ru.