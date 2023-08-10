Эксперт по городскому транспорту объяснил рост цен на такси Эксперт по городскому транспорту Ян: рост цен на такси вызван условиями рынка

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Рост цен на поездки на такси был вызван условиями рынка: автомобили и их обслуживание за последнее время значительно подорожали, объяснил эксперт по городскому транспорту и такси Роберт Ян. Комментируя ситуацию «360», он уточнил, что держать цены на прежнем уровне для перевозчиков стало невозможно.

Агрегаторы вынуждены подстраиваться под условия рынка. Держать цены, когда парк перевозчиков дорожает, невозможно. Затраты у перевозчиков тоже растут, — пояснил Ян.

По словам эксперта, увеличить цены в разы компании не могут, чтобы не вызвать отток пользователей. Рост стоимости находится на уровне показателей инфляции, уточнил Ян. Он подчеркнул, что такая тенденция не связана напрямую с введением антироссийских санкций со стороны Запада.

Ян напомнил, что рынок в России между собой делят два агрегатора такси. Он отметил, что один из сервисов умышленно пугает людей ростом цен в сентябре. По его мнению, алгоритмы будут искусственно формировать цены на услуги. Эксперт считает, что такую тактику агрегаторы выберут, чтобы показать нецелесообразность подписанного президентом России Владимиром Путиным пятого антимонопольного пакета, который предусматривает требования к доминирующим цифровым платформам.

Я считаю, что закон не создает условий для роста цен. Если он и будет, то спекулятивный — со стороны агрегаторов, чтобы показать, что они же «предупреждали». По факту именно агрегаторы устанавливают цены. — заключил Ян.

Эксперт по транспортной безопасности Юлия Манн уточнила, что повышению цен может способствовать отсутствие достаточного числа водителей на линии. Она напомнила, что за 2023 год стоимость поездок на такси выросла примерно на 5,55%. Она посоветовала россиянам переходить на общественный транспорт с целью экономии денег.

В России стоимость поездки на такси ранее побила исторический рекорд, достигнув 32,5 рубля за 1 км. За последние десять лет это самый высокий показатель, однако участники рынка считают, что цены продолжат расти из-за нового закона о перевозках пассажиров.