Эксперт по этикету рассказала, за какой смайлик могут уволить с работы

https://static.news.ru/photo/854b9662-3956-11eb-bda3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jörg Carstensen/Jörg Carstensen

Переписка в мессенджерах ведётся уже не только между родными и друзьями, но и с коллегами, начальством и случайными знакомыми. Преподаватель РАНХиГС, автор книги «Цифровой этикет» Ольга Лукинова рассказала, как правильно вести диалог онлайн и за какой смайлик в рабочем чате могут уволить.

Иногда мы можем встречать смайлы в деловом общении, особенно если хотим подчеркнуть, что между нами нет жёсткой дистанции. Но при этом следует быть уверенным, что они будут восприняты однозначно, именно так, как мы хотели бы, чтоб их поняли, — рассказала в эфире «Радио 1» Лукинова.

Она пояснила, что справочников, в которых было бы написано, когда и какой символ следует ставить, до сих пор нет. Однако есть сайты, где можно узнать, что смайлики означают на самом деле. Потому что иногда непонятно, то ли человек со слёзками плачет, то ли наоборот, смеётся до слёз.

Или, например, значок сложенных рук в молитвенном жесте в ряде стран означает «пожалуйста», но на самом деле он символизирует жест «дай пять» и изначально назывался high five. По словам эксперта, в ряде стран нельзя использовать знак ОК, потому что это может быть воспринято неоднозначно. Кроме того, сформировался ряд символов, которые находятся под запретом в рабочих чатах. За рубежом бывали даже увольнения за подобные вещи.

В западной культуре есть смайлики, которые имеют сексуализированный подтекст. Например, баклажан, персик и брызги, летящие во все стороны, имеют неоднозначную трактовку. Это может быть расценено как нарушение субординации и попытка интимного контакта, что вполне может послужить причиной для увольнения, если в компании неуставные отношения не поощряются, — сказала Лукинова.

Специалист считает, что интерес к эмодзи, эмотиконам и графике скоро спадёт, как это произошло с «падонкаффским» или «олбанским» языками («Превед, медвед» и т. п.). По её мнению, чтобы сформировалась новая норма, необходимо время. Кроме того, она не исключила, что если увлечение эмотиконами будет очень долгим, у смайлов есть шанс попасть в словари и справочники.

Как писал NEWS.ru, депутат Государственной думы Виталий Милонов считает необходимым оградить юных россиян от вредных, на его взгляд, новинок цифрового мира. В числе таковых, по его мнению, анонсированные компанией Unicode смайлики, среди которых, например, есть бородатая женщина и бесполые эмодзи. Предполагается, что пакет из 217 смайлов для смартфонов появится в операционных системах iOS и Android.

Большинство из эмодзи — вариации уже существующих изображений. Однако в картинках, связанных с отношениями, произойдут наиболее значительные изменения. В частности, появятся знаки, демонстрирующие однополую любовь и межрасовые союзы. Парламентарий назвал новинку второй реинкарнацией ада и напомнил, что такие пиктограммы не попадают под возрастное ограничение, поэтому ими могут пользоваться дети. Инициаторы таких нововведений и западные страны, одобряющие подобное, могут «использовать хоть эмодзи с жрущими друг друга крокодилами», однако в российском сегменте такое неуместно, считает политик.