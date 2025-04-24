Эксперт по этикету рассказала, кому уместно носить декольте после 50 лет Эксперт по этикету Холгова назвала уместным декольте после 50 при хорошей фигуре

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Носить декольте после 50 лет уместно при условии хорошей фигуры, заявила «Общественной службе новостей» международный эксперт по этикету Альбина Холгова. Однако, по ее словам, для звезд это правило не действует.

Звезды — единственные люди, которым в любом возрасте, даже после 80, разрешено по законам этикета оголяться и вести себя распущенно. Это означает, что Апина, Пугачева и остальные вправе показывать грудь, надевать платье с разрезом, — объяснила эксперт.

Холгова отметила, что дамам после 50 лет можно показывать декольте и оголять ноги, если у них хорошая фигура, нет лишнего веса и серьезных возрастных изменений.

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