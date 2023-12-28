Эксперт по этикету перечислила неуместные новогодние подарки Эксперт по этикету Баранова посоветовала не дарить предметы гигиены на Новый год

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Предметы гигиены, алкоголь и некоторые виды деликатесов могут стать неуместными подарками на Новый год, предупредила эксперт по этикету Татьяна Баранова. В разговоре с «Радио 1» она подчеркнула, что косметические средства для ухода за собой можно выбрать в качестве презента только в том случае, если данный вопрос обсуждался заранее.

Например, если одарить знакомую антивозрастным кремом даже очень хорошего качества, есть вероятность, что такой презент ей не слишком придется по душе. Другое дело, когда покупку этого крема обговорили заранее, тогда все вполне корректно, — уточнила эксперт.

Алкоголь и некоторые виды деликатесов и угощений могут стать неуместными подарками из-за культурных и религиозных ограничений. Кроме того, не стоит делать дорогие презенты деловым людям или бизнес-партнерам. Баранова пояснила, что цена подарка должна быть адекватной. Лучше всего потратить на презент деловому партнеру не более трех тысяч рублей.

Психолог Ирина Гришина ранее рассказала, что при выборе подарка подростку на Новый год важно учитывать его желания. Специалист подчеркнула, что ребенок может воспринять презент, который выбрали родители, как игнорирование его мнения.