https://static.news.ru/photo/ab110160-5898-11ea-851c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Абсолютнейшее табу» для путешествующих поездом — есть курицу, яйца и любые другие сильно пахнущие блюда. Если хочется чего-то ароматного, то лучше сходить в вагон-ресторан, считает президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

Кроме того, считает она, пассажирам нельзя слушать музыку или смотреть фильмы без наушников. По её мнению, дело не в самом звуке. Если все начнут пользоваться своими «бубнилками», то окружающие потеряют рассудок, пишет «Вечерняя Москва».

Эксперт добавила, что и мужчинам, и женщинам лучше не спать в нижнем белье. Одеяла иногда спадают во сне, и окружающим придётся отворачиваться, дабы не наблюдать неловкую картину.

Что касается самолётов, то Холгова призывает высоких пассажиров помогать с багажом более низким. Кроме того, она советует не стесняться будить сидящего у прохода, если появилась нужда сходить в туалет. По её словам, авиалайнер не отель, а просто общественный транспорт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что многие авиакомпании до сих пор запрещают использовать при полётах Bluetooth-гарнитуры несмотря на то, что в России с 2016 года можно пользоваться электронными устройствами.

В «ИрАэро» заявили, что Bluetooth-гарнитурами можно пользоваться во время полёта, а во время взлёта и посадки — нет.

В S7, «Победе», Pegas и Nordwind сообщили, что на любом этапе полёта беспроводными гарнитурами пользоваться разрешено.