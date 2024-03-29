Эксперт по этикету дала советы, как правильно выразить соболезнования Эксперт по этикету Грохотовая: об умерших людях следует говорить только хорошее

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При выражении соболезнований следует говорить об умершем только хорошее, даже если с ним были конфликты, предупредила эксперт по этикету, протоколу и межкультурным коммуникациям Светлана Грохотовая. В беседе с Пятым каналом она уточнила, что важно быть крайне деликатным при общении с родственниками погибших.

Как отметила эксперт, следует избегать речевых оборотов о том, что все когда-нибудь умрут, и не употреблять слово «отмучился» по отношению к пожилым или долго болеющим людям. Такие фразы может сказать только близкий человек ушедшего, а не тот, кто выражает соболезнования. Ни в коем случае нельзя приуменьшать степень горя.

Также не надо говорить, что время лечит. Такая фраза скорее вызовет у скорбящего раздражение. Важно понимать, что люди по-разному относятся к восприятию жизни после смерти. Кроме того, некоторые не придерживаются ни одной религии или относятся к другой конфессии, поэтому для них будет неуместно слышать фразы по типу: «Господь, упокой его душу». Грохотовая посоветовала поставить себя на место человека, переживающего горе, чтобы поддержать его.

Психолог Любовь Терневская ранее рассказала, что помочь пострадавшим или потерявшим близких при теракте можно, если быть с ним и проживать трагедию вместе. Она отметила, что лучше не пытаться «настраивать на лучшее» — это будет только раздражать человека, оказавшегося в тяжелой ситуации.