Эксперт по делу Беркович вступился за арестованных Ректор ГУ Закс: в пьесе «Финист — Ясный сокол» нет оправдания терроризма

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В пьесе «Финист — Ясный сокол», за постановку которой судят режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук, нет оправдания терроризма, заявил эксперт по делу ректор Гуманитарного университета в Екатеринбурге Лев Закс. Преподаватель объяснил, что текст, напротив, показывает опасность того, как радикальные пропагандисты извращают ценности ислама, передает JustMedia. Художественный образ не может являться пропагандой, отметил он, а главный герой — террорист, убийца и обманщик.

Пропаганда — это заколачивание молотком гвоздей в голову, и человек будет жить с этим гвоздем. А искусство — обволакивание многозначной аурой, в которой мы можем спорить с художником и персонажем, можем выбирать. Пропаганда не оставляет нам места для сомнений, — объяснил Закс.

Накануне в суде выступали свидетели. Пока что обвинение поддержал лишь один — нижегородский актер Владимир Карпук. Он назвал спектакль «русофобским», в котором террористы показаны героями, а русские мужчины — плохо. Остальные отрицают наличие пропаганды.

Судя по их показаниям, «Финист — Ясный сокол» не вызвал претензий ни у представителей православия, ни у исповедующих ислам. Театровед Николай Песочинский назвал постановку глубокой психологической драмой.

Это спектакль очень большой социальной значимости, который показывает актуальную проблему виртуального мира, — сказал он.

В ходе заседания 20 мая Беркович и Петрийчук снова не признали вину в оправдании терроризма. Они, как и адвокаты, неоднократно подчеркивали, что пьеса имеет противоположный посыл: предостеречь от преступлений.