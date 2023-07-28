В России предложили ввести биометрию в ресторанах Эксперт по цифровой безопасности Манн предложила верифицировать посетителей в ресторанах по лицам

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Вслед за РЖД, где планируют верифицировать пассажиров по биометрическим данным, следует ввести подобную практику в ресторанах и госучреждениях, уверена эксперт по цифровой безопасности Юлия Манн. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» она уточнила, что для этого можно использовать биометрические данные. По ее мнению, это позволит упростить обслуживание посетителей.

Проходить в различные заведения и использовать разные сервисы с помощью биометрии станет более удобно. Больше не нужно будет запоминать пароли или носить с собой бумажные документы. В ресторанах, например, будут быстрее регистрировать и обслуживать посетителей, — считает Манн.

По словам эксперта, систему идентификации можно реализовать при помощи сканеров отпечатков пальцев или камер, распознающих лица. При этом программное обеспечение может быть как частным, так и государственным, если эта область будет регулироваться. Манн уточнила, что биометрия упрощает повседневную жизнь и является надежным способом хранить информацию.

Юрист Юрий Капштык согласился, что ввести идентификацию по биометрии можно в государственных учреждениях. Но при этом в ресторанах, по его мнению, такой метод использовать бессмысленно. Он уточнил, что люди, приходя в места общественного питания, никуда не спешат и готовы потратить время на ожидание.

Ранее стало известно, что ОАО «РЖД», Минцифры и Министерство транспорта России могут провести эксперимент по использованию биометрических данных пассажиров для посадки на поезд. Предполагается, что он будет запущен уже в первом квартале 2024 года и затронет поезда дальнего следования.