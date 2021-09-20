Эксперт по безопасности оценил проведение лекции во время стрельбы в Перми

Продолжавший во время стрельбы в пермском университете вести занятие профессор Олег Сыромятников поступил неправильно. Об этом в беседе с «Радио 1» заявил президент правления союза частных предприятий в сфере безопасности «Содружество Миротворец», член общественного совета при МЧС, первый заместитель комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК ОП Михаил Аничкин. Как считает специалист, проведение лекции во время атаки стрелка было не заботой преподавателя о студентах, а его неадекватной реакцией на стресс.

Я отрицательно отношусь к этому действию. Что значит, продолжал вести лекцию? По всем правилам надо закрыть помещение, забаррикадироваться и ждать правоохранительных органов. С его точки зрения, он принял верное решение, но на самом деле это неправильно, — сказал он.

По словам эксперта по безопасности, в стрессовых ситуациях все люди ведут себя по-разному: кто-то более адекватно, другие — менее, некоторые вообще ведут себя непонятно. Кроме того, обычные люди не могут заранее подготовится к подобным происшествиям, ведь никто не ожидает, что безумец может начать стрельбу.

Ранее студенты рассказали, что преподаватель из геологического корпуса университета отказался останавливать занятие и даже не закрыл дверь аудитории, потребовав от студентов не отвлекаться. В результате учащиеся сами закрыли кабинет и выключили свет. Как позднее объяснил свое поведение сам профессор, он выполнял поручение декана.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла утром 20 сентября. Огонь по учащимся предположительно открыл 18-летний студент вуза Тимур Бекмансуров. При задержании он был ранен, а затем госпитализирован.

В результате стрельбы погибли шесть человек и ещё 29 пострадали. Состояние восьмерых оценивается как тяжёлое, четверых — средней тяжести, а остальные находятся в удовлетворительном состоянии.