Общественница перечислила, какие подарки нельзя дарить учителям Ирина Волынец посоветовала не дарить учителям косметику и алкоголь

Фото: shutterstock.com

Основательница Национального родительского комитета Ирина Волынец в разговоре с NEWS.ru перечислила, что нельзя дарить учителю ко Дню знаний. По ее словам, в этот список входят алкоголь, косметика, предметы одежды, обувь, предметы личной гигиены и украшения.

Есть какие-то общепринятые нормы. Не подарите же вы учителю нижнее белье или колготки. Это какие-то прописные истины, — заявила она.

Кроме того, Ирина Волынец не стала бы дарить учителям наборы конфет, чая или кофе — одни из самых популярных подарков педагогам от школьников и родителей. По ее словам, таким презентом учителя можно расстроить: во-первых, потому что педагог может не есть сладкого или не любить кофе.

А во-вторых, это очень банально, без фантазии, будто для галочки, — отметила Ирина Волынец.

С 1 сентября 2023 года в российских школах многое изменится. В расписании уроков появится новый предмет — начальная военная подготовка. Кроме того, дети будут учиться по золотому стандарту знаний — единым федеральным программам по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, географии и ОБЖ. Еще старшеклассники начнут изучать историю по новому ученику, в который включены главы о ходе спецоперации на Украине.