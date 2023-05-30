Эксперт перечислил неожиданные, но эффективные укрытия от атак БПЛА Эксперт Гегельский назвал подземные паркинги и переходы эффективным укрытием от атак БПЛА

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Последствия атаки дрона на Профсоюзной улице

Эффективным укрытием от атак БПЛА являются подземные паркинги и переходы, если их конструкция не имеет стеклянных элементов, рассказал NEWS.ru эксперт по выживанию Олег Гегельский. По его словам, спрятаться от обстрелов можно под любыми капитальными сооружениями.

Можно укрываться не только в бункерах, а под любыми капитальными конструкциями — насосные станции, коллекторы, в общем, любые жесткие конструкции, в случае именно маломощных взрывных устройств, — объяснил Гегельский.

Он добавил, что человек также может укрыться от БПЛА за деревом. По словам Гегельского, это частично спасет от осколков небольшого размера и толщины.

Ранее эксперт по выживанию Михаил Макеев рассказал, что укрыться от украинских дронов можно только в капитальных зданиях. По его словам, нужно держаться подальше от объектов инфраструктуры, так как они могут быть целью беспилотников. Эксперт также посоветовал позвонить по телефону экстренной связи 112, представиться, назвать конкретные координаты беспилотника, сообщить как можно больше деталей. При этом после звонка лучше не использовать сотовую связь.