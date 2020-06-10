Эксперт опроверг слухи о «тысячах» пациентов с COVID-19 осенью 2019 года

https://static.news.ru/photo/80ec7cf0-ab33-11ea-97d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Член-корреспондент РАН, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Александр Лукашев заявил, что «тысяч пациентов» с коронавирусом не могло быть осенью 2019 года, вопреки данным исследования Гарвардской медицинской школы.

Согласно им, вспышка коронавируса могла начаться в Ухане ещё летом 2019 года. Свой вывод исследователи объяснили тем, что в августе количество машин на парковках возле медучреждений города резко выросло, что может говорить о всплеске заболеваемости.

По словам Лукашева, первый пациент с коронавирусом был зарегистрирован в период от сентября до ноября 2019 года. Об этом он заявил на российско-белорусской конференции «Коронавирусная инфекция: фундаментальные, клинические и эпидемиологические аспекты. Социально-экономические вызовы здравоохранению», передаёт ТАСС.

Это нам очень четко позволяет утверждать, что никаких тысяч пациентов по всему миру или даже тысяч пациентов в Китае осенью 2019 года быть не могло, — сказал он.

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