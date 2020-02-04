https://static.news.ru/photo/ee722992-4746-11ea-852f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков прокомментировал предложение Минтранса о высадке из вагонов поездов людей, которые плохо пахнут.

Также ведомство планирует пресечь в общественном транспорте игру на музыкальных инструментах, прослушивание музыки без наушников и пение. Это позволит сделать поездку комфортной для других пассажиров.

В целом справедливые требования, но вопрос, как это будет применяться. Понятно, что запахи невозможно точно определить, кроме как субъективно, нет запахомеров, да и громкость музыки — тоже штука субъективная, это будет зависеть от мнения контролирующих лиц, — цитирует Янкова «Москва 24».

Чиновник добавил, что необходимо будет избежать произвола со стороны контролёров, если новый законопроект вступит в силу.

Как ранее писал NEWS.ru, Минтранс предложил оплачивать проезд на электричке с пересадкой на метро одним платежом в конце поездки.