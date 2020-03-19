https://static.news.ru/photo/5835e56e-69f5-11ea-a5be-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Fotostand / Weiland/Global Look Press

В ближайшее время не стоит ожидать появления домашних тест-систем на коронавирус. Об этом заявил доктор биологических наук, член Academia Europaea Михаил Гельфанд.

Отмечается, что тест состоит в том, чтобы проверить наличие в организме пациента РНК-вируса.

Тест-система не настолько проста, чтобы его можно было делать дома, — цитирует РИА Новости Гельфанда.

Он добавил, что в теории такой тест создать можно, но он будет дорогим «запредельно», поскольку для этого надо будет сделать миниатюрную автоматизированную лабораторию. Кроме того, вирус может находиться в лёгких и простой мазок из носа его не выявит.

Ранее сообщалось, что выполнять тесты на заражение COVID-19 собирается начать частный медицинский холдинг «Инвитро». При этом уточнялось, что к исследованиям будут подключены четыре лабораторных комплекса группы, расположенные в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Челябинске. Исследование будет занимать от двух рабочих дней.

Как писал NEWS.ru, китайский Институт исследований лабораторных животных при Академии медицинских наук сейчас проводит испытания восьми вакцин от коронавируса нового типа. Некоторые из них уже показали свою эффективность.