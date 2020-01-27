https://static.news.ru/photo/0142e3ee-4103-11ea-aa8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

Стремительное распространение коронавируса в Китае может быть диверсией. Об этом заявил бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин. По его словам, на это указывает ряд обстоятельств.

Прямых доказательств, что эта была диверсия, нет, но есть косвенные и, к сожалению, они имеют место быть, — цитирует его РИА Новости.

Никулин пояснил что его настораживают, в частности, время и место распространения инфекции. Первые заболевшие появились в Ухани, которая является крупным логистическим центром, а само распространение коронавируса началось в преддверии китайского Нового года, когда в страну прилетает большое число туристов.

По словам эксперта, опасный груз в КНР могли доставить сотрудники консульства США, которое есть в самой Ухани.

В настоящий момент более 4 тысяч туристов из Ухани находятся за границей. Общее число летальных исходов от пневмонии возросло до 80, число инфицированных составляет более 2,4 тысячи человек.