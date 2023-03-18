Эксперт оценил способность российской ПВО сбивать снаряды Excalibur Военный эксперт Мураховский: российские ЗРК начали сбивать лучшие снаряды США Excalibur

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Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский заявил, что российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) в зоне проведения спецоперации доказали возможность сбивать управляемые снаряды M982 Excalibur. Зафиксированы случаи уничтожения в воздухе лучших по точности артиллерийских снарядов, поставляемых США Украине, отметил военный эксперт в беседе с РИА Новости.

Одной из особенностей работы российской ПВО в рамках спецоперации стало использование управляемых ракет наших ЗРК для уничтожения в воздухе высокоточных боеприпасов. В частности, зафиксированы случаи успешного уничтожения американских управляемых артиллерийских снарядов M982 Excalibur, которые применяются украинскими войсками из гаубиц M777, — подчеркнул Мураховский.

Эксперт уточнил, что снаряды Excalibur являются сложной целью из-за малых размеров. По его словам, ракета к РСЗО HIMARS имеет длину 4 метра при калибре 227 миллиметров, а снаряд Excalibur длиной всего 1 метр при калибре 155 миллиметров. Другой особенностью снарядов Excalibur считается их большая прочность, добавил главред.

В сентябре 2022 года агентство Bloomberg сообщило, что Пентагон передал Украине управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением. Это «самый точный» снаряд, имеющийся у силового ведомства США, поскольку Excalibur — боеприпас со спутниковым наведением, который может поражать на расстоянии двух метров от цели.