Эксперт оценил слова Маска про новую мировую войну Политолог Мельничук: Маск усомнился, что США будут оспаривать принадлежность Крыма России

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Илон Маск

Политолог Сергей Мельничук заявил, что часть американской бизнес-элиты сомневается, что для США является целесообразным оспаривать территориальную целостность России в отношении Крыма. Об этом, в частности, говорят заявления американского бизнесмена Илона Маска о возможной Третьей мировой войне, отметил он в беседе с РИА Новости.

Илон Маск ранее предположил, что новая мировая война может начаться, если Россия потеряет Крым.

Маск демонстрирует то, что в числе американской экономической элиты есть люди, которые могут взглянуть на ситуацию шире, чем преподносят американские СМИ. Конкретно в случае с последним высказыванием, он, фактически, ставит под сомнение целесообразность для США попытки оспаривать территориальную целостность России, — подчеркнул политолог.

По мнению Мельничука, Маск, хоть и осторожно, но рассуждает с позиции выгоды. Американский бизнесмен, уверен политолог, еще не расстался с желанием формировать общественное мнение.

Ранее Илон Маск заявил, что Крым так же важен для России, как Гавайи для Соединенных Штатов, поскольку и там, и там находятся одни из важнейших военно-морских баз государств. По его словам, если Россия окажется перед выбором, потерять Крым или применить ядерное оружие, власти безоговорочно выберут второй вариант.